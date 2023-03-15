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Артист из Украины Андрей Данилко устроил антироссийскую вакханалию во время концерта в Италии

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Артист из Украины Андрей Данилко устроил антироссийскую вакханалию во время концерта в Италии
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Фото из открытых источников

Артист из Украины Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, гастролирует в Италии. Бывший друг певца продюсер Сергей Лавров побывал на его выступлении в Неаполе. Затем музыкальный эксперт поделился впечатлениями от увиденного.

Лавров пришел в ужас от выступления исполнителя.

«Я понимаю, что он за свою работу получает два гонорара. Один – за сам концерт, второй – за вакханалию, устраиваемую во время выступлений. Концерт мне напомнил антироссийскую демонстрацию», — сказал Сергей.

Сердючка пела охрипшим голосом, после каждого номера выкрикивала разные антироссийские лозунги. Продюсер отметил, что это худший из концертов Данилко. Сам Андрей сделал вид, что он не узнал продюсера. Позже эксперт получил сообщение от певца.

«После того, что страна сделала на Украине, нам незачем и не о чем разговаривать!» — писал Данилко.
«Раньше была Сердючка, сейчас – злая и завистливая баба, которая побита судьбой. Знаете, Роман Виктюк, царствие ему небесное, всегда говорил, что на Верку интересно смотреть, она – как выбежавшая на сцену собака, от которой никогда не знаешь чего ожидать», — высказался Лавров.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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