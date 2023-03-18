Зрители шоу «Голос» возмущены поведением Полины Гагариной и требуют заменить ее

В шоу «Голос» идет борьба за молодые таланты. На проекте появилось новое правило «блока»: на креслах наставников есть панель с тремя кнопками блокировки. При нажатии на кнопку артист лишает своего конкурента возможности взять в команду того или иного участника. Этой функцией активно пользуется Полина Гагарина.

Однако в новом выпуске наставники решили певицу проучить. Когда к мужчине с невероятным голосом повернулись все кресла, артистка оказалась в блоке и даже набросилась с кулаками на Басту. Зрителей такое поведение Гагариной разозлило. Некоторые потребовали ее заменить в шоу.

«Злая, скандальная особа»,

«Очевидно, она завидует своим коллегам»,

«Замените уже Гагарину на более воспитанную артистку!»