Издание МК опубликовало новый материал, в котором сказано, что обещанное масштабное контрнаступление, которое было обещано Киевом, в настоящее время находится под угрозой срыва.

Сроки весеннего наступления могут измениться, пишет портал. Дело в том, что ранее ВКС РФ ударили по складам хранения боеприпасов и горючего на территории создания новых гарнизонов ВС Украины. Пока страны Запада активно отправляют военную технику в Украину, Россия продолжает совершать массированные ракетные удары по пунктам хранения топлива и боезапасов.

Так, стало известно, что на новомосковских складах в стране было немало топлива. После ракетных ударов ВКС РФ очевидцы сообщили о мощных пожарах вследствие взрывов.

Примечательно, власти России неоднократно говорили о том, что любые поставки западного вооружения на территорию Украины будут законной целью для российской армии.