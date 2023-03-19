Российские солдаты из зоны СВО передали приветы всем жителям Екатеринбурга

Российские военнослужащие, которые в настоящее время находятся в зоне проведения специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, передали приветы всем жителям Екатеринбурга и Ханты-Мансийского автономного округа. Обращение солдат с позывными «Лесник» и «Дизель» было опубликовано Министерством обороны.

Я хочу всем передать большой привет в России, в ХМАО, Екатеринбурге. Всем близким и родным низкий поклон. Вы за нас не волнуйтесь, - говорит «Лесник на видеоролике».

При этом бойцы в масках и с оружием в руках пообещали выполнить все поставленные перед ними задачи и благополучно вернутся домой с победой.



