Yandex.RTB

Агата Муцениеце прямо на сцене распахнула халат, повторив эротический трюк Екатерины Варнавы

Image 16+
Агата Муцениеце прямо на сцене распахнула халат, повторив эротический трюк Екатерины Варнавы
Знаменитости
Фото из открытых источников

Агата Муцениеце выступила в финальной части телешоу "Абсолютно другая нага", заменив юмористку Екатерину Варнаву. 

В новом выпуске артистка вышла на сцену в розовом халате, который украшен перьями и стразами, распахнув накидку и показав публике свое полуобнаженное тело.

"Что? Вы думали, оставлю вас без десерта? Конечно же, нет!" — говорит Агата.

Зрители были восхищены номером знаменитости. Некоторые даже отметили, что это выступление в несколько раз круче, чем в самом Париже.

Однако далеко по достоинству оценили новый образ Муцениеце в театре-кабаре. Многие фанаты решили, что Варнава в этом образе смотрелась куда скромнее и эффектнее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Агата Муцениеце прямо на сцене распахнула халат, повторив эротический трюк Екатерины Варнавы

Вчера, 21:34

Актера Назарова в спектакле МХТ имени Чехова заменили на Пореченкова

Вчера, 21:27

StarHit: Российский актер Никита Ефремов сообщил о страданиях из-за алкогольной зависимости

Вчера, 21:14

В США Галкин предложил отправить артиста Киркорова в зону СВО

Вчера, 21:03

40-летнюю певицу РФ Юлию Ковальчук поздравляют со второй беременностью

Вчера, 20:56

Экс-солистка группы Cream Soda эмоционально высказалась о трагедии с утонувшим Димой Новой

Вчера, 20:47

«РГ»: Врач-токсиколог Кутушов проинформировал жителей в РФ об утреннем напитке против рака

Вчера, 20:25

Мария Погребняк ответила Эвелине Бледанс после выбывания из шоу «Новые звезды в Африке»

Вчера, 20:04

Сбежавшего из России артиста Андрея Макаревича унизили в аэропорту США

Вчера, 19:58

«Обратно в СССР»: украинская Национальная опера в Киеве возвращается к советской классике

Вчера, 19:55

Участники группы РФ Cream Soda в 2017 году предсказали гибель Дмитрия Свиргунова на Волге

Вчера, 19:26

Алла Пугачёва посетила концерт Валерия Меладзе в Израиле: «Я боялся этого момента»

Вчера, 19:24

Виктория Дайнеко призналась, что избивала артистов во время шоу «Маска»

Вчера, 19:12

Готовящаяся к третьим родам Тодоренко предъявила беременный живот

Вчера, 15:38

Младшая дочка Ксении Бородиной написала жалобу на бабушку Инну

Вчера, 15:31

Переехавший в Израиль Дмитрий Назаров впервые вышел на сцену вместе со своей женой

Вчера, 14:57

Филипп Киркоров угомонил членов жюри на телешоу «Маска» на НТВ: «Король всегда прав»

Вчера, 14:50

Певица Любовь Успенская попросила Настасью Самбурскую раздеться в прямом эфире Первого канала

Вчера, 14:42

Царьград: Пугачёва сорвала концерт Меладзе в Израиле: «Да, я боялся этого момента»

Вчера, 14:32

73-летняя артистка Надежда Бабкина рассказала, когда планирует уйти на пенсию

Вчера, 14:26

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий
  • 18-03-2023, 19:06

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий

Родственники мужчины, трагически умершего в Екатеринбурге на Эльмаше, не верят в версию с запрещенными веществами. Радмир скончался вместе со своей

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество
  • 19-03-2023, 18:51

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество

В Краснодаре в грядущий понедельник, 20 марта, пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сотни адресов в разных микрорайонах. В этот

YNJ: Популярный среди жителей России овощ оказался незаменим в профилактике рака
  • 19-03-2023, 15:13

YNJ: Популярный среди жителей России овощ оказался незаменим в профилактике рака

В японском научном журнале Yahoo News Japan появилась новая публикация о полезных свойствах лука. Овощ, который так популярен среди жителей России,

МК: Коллега певицы РФ МакSим Ольга Зарубина осудила её «пьяное выступление» в Сочи
  • 19-03-2023, 14:50

МК: Коллега певицы РФ МакSим Ольга Зарубина осудила её «пьяное выступление» в Сочи

На днях прошел концерт певицы Максим. Во время скандального выступления охрипшая певица постоянно кашляла, и даже не попадала в фонограмму. Многие

Царьград: Пугачёва сорвала концерт Меладзе в Израиле: «Да, я боялся этого момента»
  • Вчера, 14:32

Царьград: Пугачёва сорвала концерт Меладзе в Израиле: «Да, я боялся этого момента»

Алла Борисовна Пугачева давно прекратила концертную деятельность. Примадонна оставила родину и уехала из России. Сейчас 73-летняя артистка занята

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий
  • 18-03-2023, 19:06

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий

Родственники мужчины, трагически умершего в Екатеринбурге на Эльмаше, не верят в версию с запрещенными веществами. Радмир скончался вместе со своей

Интересная информация
Врач Палас проинформировал, как можно вернуть человека к жизни во время клинической смерти
  • 19-03-2023, 20:35

Врач Палас проинформировал, как можно вернуть человека к жизни во время клинической смерти

Врач Закари Палас рассказал о стадиях смерти. Известно, что человек проходит две стадии смерти. Сперва наступает клиническая смерть. При ней

Врач-дерматокосметолог объяснил, о каких проблемах говорят высыпания в разных областях лица
  • 18-03-2023, 22:24

Врач-дерматокосметолог объяснил, о каких проблемах говорят высыпания в разных областях лица

Кожа является индикатором, который кричит нам о том, что в организме произошел сбой. По словам врача-дерматокосметолога, члена Российского общества

StarHit: Ольга Серябкина разочарована отказом Елены Темниковой от записи совместного трека
  • 19-03-2023, 19:03

StarHit: Ольга Серябкина разочарована отказом Елены Темниковой от записи совместного трека

Экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина призналась в том, что у нее есть песня для совместного исполнения с ее коллегой Еленой Темниковой.

E1.RU проинформировало о вакансиях в Екатеринбурге, где платят от 60 тысяч рублей
  • 19-03-2023, 18:44

E1.RU проинформировало о вакансиях в Екатеринбурге, где платят от 60 тысяч рублей

Как пишет издание E1.RU, в начале марта этого года в мэрии Екатеринбурга огласили среднюю заработную плату местных жителей — это от 72 851 рубль. У