Агата Муцениеце прямо на сцене распахнула халат, повторив эротический трюк Екатерины Варнавы

Агата Муцениеце выступила в финальной части телешоу "Абсолютно другая нага", заменив юмористку Екатерину Варнаву.

В новом выпуске артистка вышла на сцену в розовом халате, который украшен перьями и стразами, распахнув накидку и показав публике свое полуобнаженное тело.

"Что? Вы думали, оставлю вас без десерта? Конечно же, нет!" — говорит Агата.

Зрители были восхищены номером знаменитости. Некоторые даже отметили, что это выступление в несколько раз круче, чем в самом Париже.

Однако далеко по достоинству оценили новый образ Муцениеце в театре-кабаре. Многие фанаты решили, что Варнава в этом образе смотрелась куда скромнее и эффектнее.