Апокалиптический Петербург из 2037 года показали в новом зарубежном сериале от Apple

Новый многосерийный фильм «Экстраполяция» от Apple, который вышел 17 марта 2023 года, показал Петербург в условиях апокалипсиса. Действия в зарубежном сериале происходят в 2037 году. Петербургские леса охвачены разрушающими пожарами. В городе проходят многочисленные протесты.

Видео можно посмотреть на YouTube. В первой серии ленты зрители могут посмотреть на желтое небо за окном вымышленного отеля под названием «Мариинский дворец». Несколько тысяч квадратных метров лесов Санкт-Петербурга охвачены огнем. Город затянут клубами густого дыма и черного смога. Пожарные службы не справляются и огонь успел поглотить 3000 квадратных километров. При этом на улицах экоактивисты устраивают многочисленные акции протеста, а главные герои радуются, что вскоре оттуда уезжают.

Главные роли в сериале об апокалиптической северной столице исполнили Кит Харрингтон, Марион Котийяр, Тоби Магуайр и многие другие не менее знаменитые голливудские актеры.

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