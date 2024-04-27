Актриса Стася Милославская повторила смелый образ Бьянки Цензори

На съемках для журнала «Правила жизни» 28-летняя Стася Милославская продемонстрировала свой стиль и харизму. Она предстала в разнообразных образах, включая минималистичный и яркий.

В одном из нарядов актриса сочетала бирюзовые колготки с тренчем цвета охры и лиловыми босоножками, создавая эффектный образ, напоминающий выход Бьянки Цензори.

Источник фото: @milostasii

Звезда кино также примерила розовое мини-платье с оборками, облегающее длинное платье цвета электрик.

Источник фото: @milostasii

Источник фото: @milostasii

Ее стиль вызвал восторженные отзывы от знаменитостей и поклонников в соцсетях, восхваляя ее красоту и безупречный стиль, пишет The Voicemag.