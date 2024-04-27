Пугачева не смолчала — ответила на слухи о возможном присвоении статуса иноагента

Алла Пугачева, отметив 75-летний юбилей за границей, не осталась равнодушной к слухам о возможном присвоении ей статуса иноагента в России, высказанным ранее главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным.

Не беспокоится по этому поводу

Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать Аллу Борисовну Пугачеву иноагентом, что вызвало немалое волнение. Однако сама Примадонна, встретившись со своим другом-иноагентом Артемием Троицким*, заявила, что она не беспокоится по этому поводу. Эти угрозы ей представляются скорее забавными, чем серьезными.

Троицкий* также уточнил, что артистка не планирует возвращаться на большую сцену или гастролировать, но продолжит выпускать новые песни.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ