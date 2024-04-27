Мария Шукшина рассказала о семейной тайне своего отца

На кинофоруме в Павловском Посаде Мария Шукшина раскрыла семейную тайну своего отца. Актриса рассказала о невоплощенных мечтах знаменитого актера Василия Шукшина. Она подчеркнула, что отец не просто играл роли на экране, а жил каждым образом, который создавал.

Мечтал реализовать проект Степана Разина

Всегда озабоченный благополучием людей и родины, он стремился вернуть людей к земле, осуждая потребительский образ жизни городской цивилизации. Отец также мечтал реализовать проект о жизни Степана Разина, показав силу русского народа и его волю, вопреки постылому боярству.

Хотя он и готов был сняться в фильме Бондарчука, который обещал помочь в осуществлении идеи, умер раньше, чем это произошло. Его идея вызывала раздражение интеллигенции, предпочитавшей управлять лапотным народом, вместо того, чтобы признать его волю и силу, говорит Мария.