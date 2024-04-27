Жена Канье Уэста Бьянка Цензори в трусах вышла на публику после домогательств

Канье Уэст и Бьянка Цензори появились вместе в общественном месте после скандального инцидента, где рэпер был обвинен в нападении на мужчину. На фото, опубликованных Daily Mail, пара направляется в ресторан в Лос-Анджелесе. Цензори выглядела вызывающе в белом топе без нижнего белья, с нюдовым макияжем, собранными в пучок волосами, в то время как ее муж был одет в белый спортивный костюм.

На прошлой неделе Уэст, напомним, стал участником драки с неизвестным мужчиной на улице после того, как тот начал домогаться Цензори. По словам свидетелей происшествия, мужчина сначала демонстративно обращал внимание на Цензори, а затем и вовсе начал нарушать ее личное пространство, за что получил жесткий отпор от исполнителя.