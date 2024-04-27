Кристина Орбакайте снялась в платье с арт-портретом Аллы Пугачевой

На 55-летие дизайнера Игоря Гуляева Кристина Орбакайте опубликовала новое видео, где спускается по лестнице в вечернем парке. Она одета в длинное зеленое платье с женским портретом, напоминающим сильно Аллу Пугачеву.

Орбакайте послала при этом воздушный поцелуй, подписав ролик словами из композиции Примадонны.

Источник фото: @orbakaite_k

Экс-избранница Владимира Преснякова также поздравила друга с юбилеем, выложив их совместное фото.

Дизайнер поддерживал всегда Аллу Борисовну, не отвернувшись от нее даже после ее эмиграции, защищал от критики. Стас Михайлов, с которым у Пугачевой был конфликт, также обратился к ней, заявив, что он не держит зла, но напомнив пословицу.