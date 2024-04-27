Кульминация сезона: сегодня на Первом канале состоится финал телешоу «Голос»

Сегодня на Первом канале состоится кульминация 12-го сезона шоу «Голос», где только зрители будут иметь право выбрать победителя в ходе прямого голосования.

Финалисты определились на минувшей неделе, предварительные выступления которых удивили аудиторию. К примеру, Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной считается звездой этого сезона. В финал проекта прошли также участники из команды Владимира Преснякова, Антона Беляева, Zivert.

Финальные исполнения каждого участника будут сопровождаться благотворительным взносом, который будет передан в Международную благотворительную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы», помогающую пострадавшим от гуманитарных катастроф и стихийных бедствий.