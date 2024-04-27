Пригожин связался с предавшим Россию Меладзе — перешагнул через гордость

Иосиф Пригожин высказал мнение, что возвращение Валерия Меладзе в РФ привлечет большое количество поклонников на его концерты. По словам продюсера, несмотря на то, что Меладзе не выступал на российской сцене два года, его популярность в стране остается довольно высокой.

Старался поддержать Меладзе

Пригожин также считает, что Меладзе может собрать арену «Лужники» на 70 тыс. зрителей. Он подчеркнул, что возвращение артиста на родину несет в себе символическое значение, отметив, что каждый случай нужно анализировать отдельно. Также муж Валерии напомнил о своих обидах на Меладзе. Он говорит, что старался поддержать его в сложные моменты, включая смерть отца певца, которая произошла в январе 2024 года.

Пригожин призвал оставить политические разногласия в стороне в подобных ситуациях, пишет 7Дней.