Концерт певца SHAMAN'а в Набережных Челнах вызвал восторженные отзывы. Зрители отметили высокий уровень шоу, включая спецэффекты, световое оформление, звук. В комментариях под постами фан-пабликов в соцсетях местные жители выразили благодарность артисту за выступление.

Несколько комментаторов подчеркнули энергию и профессионализм SHAMAN'а, пожелав ему здоровья и успехов. Некоторые выразили удивление тем, как артист умудряется восстанавливаться после таких интенсивных выступлений. Другие отметили, что благодаря исполнению гимна России певец позволит всей стране выучить его наизусть.

Кроме того, не обошлось без юмора. Один из пользователей соцсети пошутил о наличии бубнов на концерте, пишет 116.ru.