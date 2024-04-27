Актриса Дарья Повереннова заинтриговала фотосессией в свадебном платье

Актриса театра и кино Дарья Повереннова поделилась новыми кадрами со свадебной фотосессии в соцсетях. Звезда, которая попросила поклонников оценить ее образ, заинтриговала пользователей.

Она написала:

«Был период, когда была уверена, что жениться вовсе необязательно. Но ошибалась. Женщине очень идет быть невестой. Скажите?»

Источник фото: @dpoverennova

Подписчики выразили свой восторг:

«Идеальное платье для невесты», «Вы королева», «Какая красотка», «Так отлично выглядеть... просто космос», «Платье у вас сногсшибательное».