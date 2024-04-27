Экс-невесту Козловского с дочерью на руках заметили в парке Нью-Йорка

Российско-американская актриса, известная по фильму «Тренер», проживает и работает в Нью-Йорке. Ольга Зуева активно занимается воспитанием своей дочери Оды Валентины, отцом которой является Данила Козловский.

Актриса уделяет много времени общению со своей дочерью, проводит с ней время на прогулках в парке. В одной из таких фотографий она изображена в стильном образе, а ее дочь одета в яркое платье в клетку. На снимке выглядит артистка счастливой, держа свою дочь на руках.

Источник фото: @hellocelebs

Зуева и Козловский познакомились на вечеринке в 2014 году и начали романтические отношения. Ради любви к Даниле, Ольга временно покинула свою карьеру в США и вернулась в РФ. Однако, несмотря на появление совместной дочери, пара так и не заключила официальный брак.

В 2021 году они объявили о разрыве отношений, актер принял на себя ответственность за ситуацию. Он по-прежнему стремится уделять внимание наследнице и выразил намерение извиниться перед ней в будущем. В феврале он посетил Зуеву и дочь, проведя с ними время на пляже.