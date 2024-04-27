Поклонники остались шокированы тем, как сейчас выглядит Антонио Бандерас

63-летний Антонио Бандерас и его 41-летняя девушка Николь Кимпель посетили церемонию Talia Awards, привлекая внимание публики не только своим элегантным видом, но и обсуждениями изменений во внешности артиста.

Переосмыслил свою жизнь

Поклонники отметили, что артист, который перенес сердечный приступ в 2017 году и переосмыслил свою жизнь, выглядит очень болезненно. После расставания с Мелани Гриффит, с которой он в браке был целых 18 лет, актер уделяет больше внимания бизнесу, владея виноградником и руководя парралельно парфюмерным брендом под своим именем.

На премии в Мадриде Николь впечатлила всех своим стильным платьем, в то время как Антонио предпочел черный классический смокинг.

Источник фото: @antoniobanderas