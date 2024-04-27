Актер Игорь Ливанов довел телеведущую Леру Кудрявцеву до слез

Игорь Ливанов в программе «Секрет на миллион» поделился трагической историей потери своей семьи в железнодорожной катастрофе 1987 года. Актер вспомнил, как его дочь и супруга погибли в страшной аварии, в которой тогда умерло 107 человек.

Он признался, что боль утраты до сих пор не утихает, и рассказал, что часто проезжает мимо места дорожного происшествия, где установлен крест в память о погибших.

Откровения артиста вызвали сопереживание у Леры Кудрявцевой. Телеведущая не смогла сдержать слез, выразив Ливаному свои слова поддержки и сочувствия.