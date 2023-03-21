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«Репортер»: Украинские беспилотники, атаковавшие Джанкой, прилетели из Одессы

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«Репортер»: Украинские беспилотники, атаковавшие Джанкой, прилетели из Одессы
Военные новости
Фото из открытых источников

Украинские дроны-камикадзы, атаковавшие Джанкой в Крыму прошлой ночью, прилетели из Одесской области. Об этом сообщает издание «Репортер», ссылаясь на свидетельства очевидцев.

По информации авторов заметки, операторы тестировали данные беспилотники в небе 20 марта. Они запускали их из местного аэродрома, сообщили люди, которые непосредственно наблюдали за полетами БПЛА.

Никаких других подтверждений, в том числе визуальных - фото и видео - издание не приводит.

Атака была совершена минувшей ночью на Джанкой, где базируется вертолетный полк и расположен аэродром.

Украинское ГУР уже успело заявить, что взрывом якобы были уничтожены при транспортировке по железной дороге российские крылатые ракеты «Калибр». Российская сторона эти данные не подтверждает. Местные власти сообщили, что атака беспилотников была отбита ПВО полуострова, но обломками были повреждены два здания - домовладение и магазин.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что ситуация в Джанкое контролируемая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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