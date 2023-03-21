Актриса Людмила Артемьева сообщила, что Борис Корчевников уходит с российского телевидения

Поклонники Бориса Корчевникова сильно переживают за здоровье ведущего после перенесенной операции. У него появились трудности со слухом, а состояние ухудшилось настолько, что он почти не слышит ничего.

А сегодня Людмила Артемьева в своем микроблоге опубликовала новый пост, где написала, что опасения публики подтверждаются. По словам актрисы, Корчевников решил покинуть один из федеральных каналов России, и зрители больше в эфирах его не увидят. Общественность отреагировала на такое заявление артистки двояко. Некоторые фанаты поверили опубликованной информации и сильно расстроились, а другая часть поклонников предположила, что аккаунт Артемьевой взломали, а весь контент является ложью.