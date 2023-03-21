Уехавший в США старший внук Пугачёвой Никита Пресняков получил работу в России

Музыкант писал композиции для двух предыдущих сезонов кинофильма. Премьера ленты запланирована на конец года. Российские продюсеры решили обратится за помощью к Преснякову.

К тому же, артист собирается выпустить новый альбом его группы Multiverse, основанной в 2014 году. Певца замучили поклонники в соцсетях вопросами о выходе новой пластинки. Как признался исполнитель, он почти дописал музыку к фильму и скоро начнет работу над студийным альбомом.

Впрочем, в Америке внук Пугачевой тоже не сидит без дела. Никита взял себе псевдоним Nick Pres и недавно снял видеоклип с американской кантри-певицей Долли Партон.

Старший внук Аллы Пугачевой, уехавший в США после частичной мобилизации в стране, получил работу в России. Никита Пресняков будет отвечать за музыкальное оформление в драматическом телесериале «Триггер» в главной роли с Максимом Матвеевым.



