Уехавший в США старший внук Пугачёвой Никита Пресняков получил работу в России

В Краснодаре в грядущий понедельник, 20 марта, пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сотни адресов в разных микрорайонах. В этот
В японском научном журнале Yahoo News Japan появилась новая публикация о полезных свойствах лука. Овощ, который так популярен среди жителей России,
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Виктория Дайнеко призналась в «избиении» своих коллег по сцене. В шестом эпизоде шоу «Маска» раскрыли судьи певицу, которая пряталась за маской
Певица МакSим в очередной раз оскандалилась. Концерт в зале «Роза холл» в Сочи завершился полным провалом. Артистка вышла на сцену, однако не смогла
Вокруг главного фаворита международного песенного конкурса "Евровидение-2023" разгорелся громкий скандал. Шведска исполнительница Loreen попала в
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Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для уточнения данных. Об этом сообщил один из местных жителей. Хотя школьники совсем
Как пишет издание E1.RU, в начале марта этого года в мэрии Екатеринбурга огласили среднюю заработную плату местных жителей — это от 72 851 рубль. У
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