В Новокузнецке отменили концерт рэпера Басты, запланированный на 26 марта

В Новокузнецке (Кемеровская область) отменили концерт популярного рэп-исполнителя Басты (настоящее имя Василий Вакуленко - прим.ред.). Об этом сообщается сегодня на сайте лейбла музыканта.

Шоу артиста было запланировано на 26 марта 2023 года. Концерт должен был состоятся во Дворце спорта кузнецких металлургов. Но на странице покупки билетов в настоящее время стоит новая дата выступления – 17 октября. Также стало известно, что при желании ранее купленные билеты можно будет вернуть.

Организаторы пока что не объяснили, почему перенесли мероприятие. Рэпер также не прокомментировал новость. В ближайшие дни у певца запланированы выступления в Томске, Новосибирске, Кемерово. Билеты еще есть в продаже.