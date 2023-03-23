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Выяснилось, почему овощи и фрукты в супермаркетах не имеют вкуса

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Выяснилось, почему овощи и фрукты в супермаркетах не имеют вкуса
Новости науки
Фото из открытых источников

Многие овощи и фрукты в настоящее время страдают от "бедности вкуса". Это болгарский перец, морковь, клубника, томаты, доступные в супермаркетах круглый год. Кроме того, исследования показывают, что плоды имеют меньшую питательную ценность.

Проблема является настолько актуальной, что ученые занялись темой безвкусных помидоров. Эксперты собрали генетические данные, которые были получены из 725 культурных и диких сортов томатов, и создали из них пангеном — генетическую карту, включающую в себя информацию о проанализированных вариациях. Затем "конструкцию" ученые сравнили с геномом одомашненного томата Heinz 1706.

Сравнение генетических материалов показало, что в Heinz 1706 отсутствует пять тысяч генов, которыми обладает пангеном. Многие отвечают за защиту от патогенов. Современные сорта помидоров лишены генов иммунитета, поэтому с патогенами борются при помощи опрыскиваний. Однако сделано еще более сенсационное открытие. Обнаружено, что ген TomLoxC, который отвечает за уникальный вкус томатов, у большинства его современных культурных сортов отсутствует. В то же время он присутствовал в 90% диких сортов овоща.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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