Выяснилось, почему овощи и фрукты в супермаркетах не имеют вкуса

Четыре жителя Свердловской области найдены погибшими в зоне СВО. Родные искали бойцов с января и до последнего верили, что мужчины живы, находятся в
По статистике, мужчины в два раза реже обращаются к врачам, чем женщины. Взрослые и рассудительные люди сторонятся людей в белых халатах. При этом
Многие овощи и фрукты в настоящее время страдают от "бедности вкуса". Это болгарский перец, морковь, клубника, томаты, доступные в супермаркетах
Виктория Дайнеко призналась в «избиении» своих коллег по сцене. В шестом эпизоде шоу «Маска» раскрыли судьи певицу, которая пряталась за маской
Алла Пугачёва сейчас проживает с семьёй в Израиле. Певица прекратила концертную деятельность, хотя продолжает активно участвовать в светской жизни.
Агата Муцениеце выступила в финальной части телешоу "Абсолютно другая нага", заменив юмористку Екатерину Варнаву. В новом выпуске артистка вышла на
Желчнокаменная болезнь – нередкая болезнь у любителей острого и жареного. Российские врачи рассказали, как можно избежать болезни и почему
Портал «КП Екатеринбург» пишет, что у жительницы Екатеринбурга после приема у стоматолога начала гнить верхняя челюсть. Елена Ворошнина в
Весной организм сталкивается с недостатком сил, нехваткой витаминов. В итоге появляются постоянные простуды и сезонный подъем эпидемии ОРВИ и гриппа.
Украинские дроны-камикадзы, атаковавшие Джанкой в Крыму прошлой ночью, прилетели из Одесской области. Об этом сообщает издание «Репортер», ссылаясь