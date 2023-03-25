«СП»: Как человек ночью спит, так он и болеет

Александр Калинкин, известный сомнолог, рассказал о влиянии сна на состояние человека. Доктор уверен, что полноценный сон обеспечивает человеку здоровье.

По заверению специалиста, в норме любой взрослый человек должен спать не менее 7-9 часов. Он отмечает, что нарушения сна могут усугубить существующие заболевания.

«Любые патологии могут влиять на качество сна. Сама патология сна тоже может приводить к развитию и утяжелению любой соматической и психической болезни», - утверждает Калинкин.

Сомнолог добавил, что сон более 10 часов может указывать на хронические воспаления в организме человека, на фоне которого вырабатываются цитокины. Распространенной причиной нарушений сна является дефицит солнечного света, который модулирует выработку мелатонина. При помощи здорового сна можно снизить риск рака, инфарктов, инсультов.