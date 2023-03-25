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«СП»: Как человек ночью спит, так он и болеет

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«СП»: Как человек ночью спит, так он и болеет
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Фото из открытых источников

Александр Калинкин, известный сомнолог, рассказал о влиянии сна на состояние человека. Доктор уверен, что полноценный сон обеспечивает человеку здоровье.

По заверению специалиста, в норме любой взрослый человек должен спать не менее 7-9 часов. Он отмечает, что нарушения сна могут усугубить существующие заболевания.

«Любые патологии могут влиять на качество сна. Сама патология сна тоже может приводить к развитию и утяжелению любой соматической и психической болезни», - утверждает Калинкин.

Сомнолог добавил, что сон более 10 часов может указывать на хронические воспаления в организме человека, на фоне которого вырабатываются цитокины. Распространенной причиной нарушений сна является дефицит солнечного света, который модулирует выработку мелатонина. При помощи здорового сна можно снизить риск рака, инфарктов, инсультов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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