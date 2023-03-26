На недавнем мероприятии широкой публике был представлен тизер фильма "Ходячие мертвецы: Город мертвых". Также была названа дата выхода мини-сериала.

Премьера фильма объявлена на 18 июня 2023 года. Вскоре поклонники ленты "Ходячие мертвецы" смогут оценить сюжет, а также игру своих любимых актеров.

"Это "Ходячие мертвецы", каких никогда раньше никто не видел", - говорится в шоураннере Эли Хорн.

Примечательно, что определенно лента не будет похожа на то, что телезрители раньше наблюдали. Город заполнят и живые, и ходячие. Персонажи создали свой собственный мир, который полон ужаса, разрухи и беспорядка.