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&quot;ВЗГЛЯД&quot;: Распад НАТО начнется с Черногории сразу после выборов в начале апреля

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&quot;ВЗГЛЯД&quot;: Распад НАТО начнется с Черногории сразу после выборов в начале апреля
Политика / В Мире
Фото из открытых источников

Второго апреля текущего года в Черногории состоятся выборы, после чего могут произойти исторические перемены. Издание "Взгляд" пишет, что совсем скоро станет известно, удастся ли удержать власть основному врагу Российской Федерации на Балканах.

На сегодняшний день Черногория является наиболее слабым звеном западного военного блока. Население этой страны испытывает ненависть к НАТО. Эксперты полагают, что как раз с этой республики начнется развал Североатлантического альянса. RT Balkan провело исследование, по результатам которого выяснилось, что примерно 61% жителей Черногории негативно воспринимают западный блок. При этом свыше 50% воспринимают его "очень негативно".

Также сообщается, что 41,2% жителей республики "очень негативно" настроены в отношении Соединенных Штатов. Что же касается общего антирейтинга РФ, то здесь нет и 30%, в Сербии нет 10%. Это сигнализирует о том, что десятки лет атлантической, русофобской и антисербской пропаганды существенно не сказались на самоощущении населения Черногории.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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