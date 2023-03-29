19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии

Обозреватель 19fortyfive Дэниэл Дэвис заявил о том, что Вашингтон может считать своей победой над РФ ослабление ее экономики и армии.

По его словам, если исходить из этого, то свою цель США уже достигли, пишет «Военное обозрение».

Дэвис отметил, что для победы в любом вооруженном конфликте важна боевая мощь, вооружение и возможность их пополнять. А демократические ценности и стремление «сражаться за свободу» играют далеко не самую заметную роль.

Как отмечает своей публикации Дэвис, РФ не стоит сравнивать с такими как Югославия под руководством Слободана Милошевича, Ирак Саддама Хусейна или Ливия Муаммара Каддафи, поскольку РФ имеет больший запас мощности, в том числе и ядерное оружие.

США не должны ставить свое существование под угрозу из-за стремления победить Россию военным путем. А такая угроза существует, учитывая то, что РФ может пойти на применение ядерного оружия. По его мнению, сейчас Вашингтону не стоит «жадничать», стремясь к тотальному поражению Москвы, ибо так как это может иметь серьезные последствия.

«Что бы мы ни думали о войне на Украине, мы не должны рисковать ядерной эскалацией, которая в худшем случае может обречь на смерть миллионы американцев», - подчеркнул Дэвис.

То есть, его словам можно оценить, как призыв завершить конфликт на территории Украины уже сейчас, согласившись с тем, что экономический и военный потенциал РФ существенно снизился за год боев.