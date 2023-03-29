Экс-министр обороны ДНР Стрелков предупредил ВС РФ о угрозе прорыва ВС Украины фронта на юге

Экс-глава Минобороны ДНР (Донецкой Народной Республики) Игорь Стрелков считает, что ВС Украины создали ударный кулак. По мнению эксперта, существует опасность прорыва фронта на юге, сообщает МК.

"Ожидается скорое контрнаступление Украины с задействованием всей полученной западной бронетехники", - отметил Стрелков.

Бывший глава ДНР также добавил, что ВС Украины могут начать операцию по целому ряду направлений. Он полагает, что самое опасное - южное направление, где ВСУ могут использовать западную технику. Стрелков при этом не верит в успешное наступление украинской армии на Донбассе или Сватово даже при прорыве линий соприкосновения на юге.

"Я предполагаю, что главный удар будет нанесен на участке от Волновахского направления и до Днепра", - высказался он.