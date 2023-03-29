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Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой

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Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой
Политика
Фото из открытых источников

Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были выставлены на продажу. Об этом проинформировал промоутер, который работал с украинской певицей.

По словам источника, на сайте для музыкантов были выставлены на продажу знаменитые композиции авторства Константина Меладзе, включая популярную песню «Любовь спасет мир». Почти весь репертуар белокурой артистки оказался в открытом доступе.

«Сейчас можно выкупить практически весь репертуар Брежневой», — отметил промоутер.

Он уточнил, что Вера в настоящее время находится в Италии. Хиты на русском языке для нее стали неактуальны. Кроме того, исполнительница стала выпускать новые терки исключительно на украинском языке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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