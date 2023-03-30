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Капитан Ищенко предупредил о возможных ударах ВС Украины по Москве в День Победы 9 мая

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Капитан Ищенко предупредил о возможных ударах ВС Украины по Москве в День Победы 9 мая
Политика
Фото из открытых источников

Аналитик издания "Свободная Пресса" Сергей Ищенко заявил о том, что если войска РФ смогут до начала битвы рассекретить замысел ВСУ, это будет половиной победы.

В настоящее время ВС РФ нужно понять, чего добивается Киев. По всей видимости, Украина устраивает разные провокации и направляет в сторону Москвы разведывательные БПЛА Ту-141 "Стриж". Главная цель украинских БПЛА - это создать угрозу для России и разведать, как работает противовоздушная оборона ВС РФ во всех регионах страны.

По мнению аналитика,  до Парада Победы в Москве осталось менее полумесяца осталось. Также эксперт предупредил о возможных ударах ВСУ по столице 9 мая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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