Аналитик издания "Свободная Пресса" Сергей Ищенко заявил о том, что если войска РФ смогут до начала битвы рассекретить замысел ВСУ, это будет половиной победы.

В настоящее время ВС РФ нужно понять, чего добивается Киев. По всей видимости, Украина устраивает разные провокации и направляет в сторону Москвы разведывательные БПЛА Ту-141 "Стриж". Главная цель украинских БПЛА - это создать угрозу для России и разведать, как работает противовоздушная оборона ВС РФ во всех регионах страны.

По мнению аналитика, до Парада Победы в Москве осталось менее полумесяца осталось. Также эксперт предупредил о возможных ударах ВСУ по столице 9 мая.