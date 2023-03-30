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Фанаты телепрограммы «Три аккорда» потребовали выгнать Ларису Долину из состава жюри шоу

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Фанаты телепрограммы «Три аккорда» потребовали выгнать Ларису Долину из состава жюри шоу
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Фото из открытых источников

Поклонники телевизионного шоу «Три аккорда» потребовали выгнать из передачи одного члена жюри. Речь идет о певице Ларисе Долиной. Артистка заняла судейское кресло в седьмом сезоне музыкального проекта.

Как стало известно на днях, на сайте отзывов о шоу «Три аккорда» появилось огромное количество гневных комментариев. Интернет-пользователи заявили, что Лариса Александровна не подходит на эту роль и яростно потребовали ее заменить. Разгневанные поклонники проекта написали:

Наглая старая мумия! Она так же Шансону подходит, как Кортункова балету.
Со всем уважением к Долиной, есть вопросы, зачем пришла на этот проект?
Уж слишком часто Долина мелькает на всех проектах, даже молодёжных.
Души то у Долиной нет, есть только вокал. 

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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