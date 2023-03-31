КНР выступает против размещения ядерного оружия странами за границей

Поднебесная выступает против размещения той или иной ядерной страной ядерного оружия за пределами своих границ. Соответствующее заявление сделал 31 марта Гэн Шуан, занимающий пост заместителя постоянного представителя КНР при ООН. Он подчеркнул, что Пекин обращается с призывом убрать ядерные вооружения, которые развернуты какой-либо страной в прочих государствах.

Кроме того, Шуан отметил, что Китай считает важным отменить договоренности о ядерном обмене. Речь идет о тактическом ядерном оружии Соединенных Штатов в Старом Свете. В ходе выступления на заседании Совбеза ООН он отметил важность наличия гарантий поддержания стабильности в мире.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о размещении на белорусской территории российского тактического ядерного оружия. Еще ранее Лондон пообещал киевскому режиму предоставить снаряды с обедненным ураном. Как известно, американские ядерные авиабомбы есть в ряде европейских стран.