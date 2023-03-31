Yandex.RTB

КНР выступает против размещения ядерного оружия странами за границей

Image 16+
КНР выступает против размещения ядерного оружия странами за границей
Политика / В Мире
Фото из открытых источников

Поднебесная выступает против размещения той или иной ядерной страной ядерного оружия за пределами своих границ. Соответствующее заявление сделал 31 марта Гэн Шуан, занимающий пост заместителя постоянного представителя КНР при ООН. Он подчеркнул, что Пекин обращается с призывом убрать ядерные вооружения, которые развернуты какой-либо страной в прочих государствах.

Кроме того, Шуан отметил, что Китай считает важным отменить договоренности о ядерном обмене. Речь идет о тактическом ядерном оружии Соединенных Штатов в Старом Свете. В ходе выступления на заседании Совбеза ООН он отметил важность наличия гарантий поддержания стабильности в мире.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о размещении на белорусской территории российского тактического ядерного оружия. Еще ранее Лондон пообещал киевскому режиму предоставить снаряды с обедненным ураном. Как известно, американские ядерные авиабомбы есть в ряде европейских стран.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
КНР выступает против размещения ядерного оружия странами за границей

Сегодня, 20:23

МК: Крапивник проинформировал о необходимости готовиться к большой войне ВС РФ с ВС НАТО

Сегодня, 19:46

Капитан Ищенко предупредил о возможных ударах ВС Украины по Москве в День Победы 9 мая

Вчера, 19:58

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой

29-03-2023, 14:02

Экс-министр обороны ДНР Стрелков предупредил ВС РФ о угрозе прорыва ВС Украины фронта на юге

29-03-2023, 13:54

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии

29-03-2023, 10:18

&quot;ВЗГЛЯД&quot;: Распад НАТО начнется с Черногории сразу после выборов в начале апреля

28-03-2023, 23:33

СП: Румыния не хочет потакать прихотям НАТО по вопросам Украины

26-03-2023, 10:46

МК: ВКС РФ нашли вариант сорвать масштабное весеннее наступление войск ВС Украины

19-03-2023, 10:15

Генерал ВСУ Сырский заявил, что Украина пытается создать для армии России положение «цугцванга»

8-03-2023, 15:28

Байден уверен, что Россию нельзя победить на поле боя в Украине

5-03-2023, 17:51

Политологи объяснили, чем рискует губернатор Куйвашев, ответив главе ЧВК «Вагнер»

24-02-2023, 20:11

В Москве у партии "РОДИНА" - новая команда!

10-02-2023, 16:53

Политолог Марков прокомментировал заявления Орбана

1-02-2023, 14:28

Newsweek: Иран может получить от России вертолеты МИ-28 и КА-52

24-01-2023, 15:58

«НТВ» проинформировал о причине медлительности Запада в передаче боевых танков Leopard ВС Украины

22-01-2023, 20:01

Ищенко: Теперь в зоне СВО все зависит только от главкома ВС Украины Валерия Залужного

22-01-2023, 19:56

Экс-разведчик США Скотт Риттер: Украина обречена на поражение из-за политических междоусобиц

22-01-2023, 19:45

Киберсыщик Игорь Бедеров раскрыл тайны украинских диверсий в российских городах

5-01-2023, 15:09

Генерал-лейтенант Гурулев заявил об опасности рождественского перемирия РФ и Украины

5-01-2023, 14:58

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой
  • 29-03-2023, 14:02

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой

Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии
  • 29-03-2023, 10:18

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии

Обозреватель 19fortyfive Дэниэл Дэвис заявил о том, что Вашингтон может считать своей победой над РФ ослабление ее экономики и армии. По его словам,

Ходаренок заявил, что в основу контрнаступления ВСУ положено три слова - «ошеломить, парализовать, разгромить»
  • 29-03-2023, 11:08

Ходаренок заявил, что в основу контрнаступления ВСУ положено три слова - «ошеломить, парализовать, разгромить»

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок во время недавнего эфира на федеральном телеканале посетовал на то, что поставки вооружений

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой с младенцами на руках
  • Вчера, 10:38

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой с младенцами на руках

Народная артистка СССР спровоцировала слухи о пополнении в семье. Ее муж Максим Галкин✱ (был признан иноагентом) опубликовал фото Аллы Пугачевой с

StarHit.ru: певица Кристина Орбакайте вспомнила наставления своей матери, Аллы Пугачевой
  • 29-03-2023, 21:14

StarHit.ru: певица Кристина Орбакайте вспомнила наставления своей матери, Аллы Пугачевой

Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Примадонну регулярно критикуют за поддержку ее молодого мужа-юмориста. Достается иногда дочери артистки

Ангелина Вовк заявила, что Филиппу Киркорову нужно быть сдержаннее во время концертов
  • 29-03-2023, 14:14

Ангелина Вовк заявила, что Филиппу Киркорову нужно быть сдержаннее во время концертов

Российская телеведущая Ангелина Вовк в разговоре с корреспондентами рассказала, как закончилось их общение с Филиппом Киркоровым. По словам народной

Интересная информация
Экс-министр обороны ДНР Стрелков предупредил ВС РФ о угрозе прорыва ВС Украины фронта на юге
  • 29-03-2023, 13:54

Экс-министр обороны ДНР Стрелков предупредил ВС РФ о угрозе прорыва ВС Украины фронта на юге

Экс-глава Минобороны ДНР (Донецкой Народной Республики) Игорь Стрелков считает, что ВС Украины создали ударный кулак. По мнению эксперта, существует

Смольный рассчитывает заработать 1,5 млрд на петербуржцах с «лишними» квартирами
  • 29-03-2023, 17:18

Смольный рассчитывает заработать 1,5 млрд на петербуржцах с «лишними» квартирами

В Петербурге участились проверки жителей с «лишними» квартирами, сообщают источники РБК. По их данным, возглавляемый Александром Бегловым Смольный

Зеленский заявил о готовности встретиться с Цзиньпином
  • 29-03-2023, 10:13

Зеленский заявил о готовности встретиться с Цзиньпином

Политический руководитель киевского режима Владимир Зеленский заявил о своей готовности и желании провести переговоры с политическим руководителем

В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации
  • 29-03-2023, 14:53

В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации

Нидерландское издание NL Times сообщает, что политическое руководство столицы Голландии Амстердама приняло решение запретить работникам администрации