Чернокожий актер и трансгендер сыграют в американском телесериале «Тихий Дон»

В Сети активно обсуждают анонс телесериала по произведению Михаила Шолохова «Тихий Дон». Сообщалось, что картина от Netflix выйдет уже летом. В главных ролях - темнокожий актер Кишон Уайт и даже трансгендер Брайан Майкл. Именно они должны сыграют казачью пару – Аксинью и Григория. Также стало известно, что съемки велись в Новой Зеландии, в тех местах, где ранее снимали приключения хоббитов.

Российские комментаторы были невероятно возмущены. Они отметили, что Шолохов переворачивается в гробу от таких новостей. Другие пользователи сравнили зеландские пейзажи и донские степи. Третьи юзеры заявили, что американцы покушаются на святое –на русскую классику.

Но к счастью выяснилось, что «Тихий Дон» иностранцы не экранизируют. Эта новость оказалась фейковой. Её придумал канал That's news, который размещает юмористические новости.