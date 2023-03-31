Экс-офицер ВС США Станислав Крапивник проинформировал о том, что против ВС РФ готовят провокации с применением миротворцев ЕС. После этого, по мнению эксперта, блок НАТО вступит открыто в войну с Российской Федерацией, сообщает МК.

По данным издания, которое ссылается на слова американского офицера, миротворческие силы будут покрывать действия украинских военных. При этом эксперт считает, что большой конфликт НАТО и РФ рано или поздно обязательно начнется.

"Это будет. Страны НАТО бросят войска ради геополитических и политических амбиций. Мы не сможем на это как-либо повлиять. Все, что сможем сделать — готовиться войне, которую планирует развязать куратор из Запада —то есть США", - отметил Крапивник.

Тем временем Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на территории Украины.