Глава шведского МИД Билльстрём: Финляндия без Швеции не полностью вошла в Североатлантический альянс

Финляндия не полностью присоединилась к Североатлантическому альянсу, пока в НАТО не войдет Швеция. Соответствующее заявление прозвучало из уст главы шведского внешнеполитического ведомства Тобиаса Билльстрёма. Отмечается, что ратификация заявки Хельсинки в западный военный блок всеми странами-участницами НАТО завершилась в ночь на 31 марта. На Западе рассчитывают, что уже совсем скоро Финляндия будет представлять собой полноправного члена НАТО.

Глава шведского МИД подчеркнул, что рад за Хельсинки. По его словам, тем самым Финляндия и Швеция будут чувствовать себя в безопасности. Он сообщил, что Стокгольм будет прилагать максимум усилий, чтобы тоже войти в западный блок.

"Их членство не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом", - сказано в заявлении Билльстрёма.

Указанные две страны передали генсеку альянса заявки на членство в НАТО в мае минувшего года. До текущего года заявки одобрили 28 государств блока, а Анкара и Будапешт решили рассматривать заявки Хельсинки и Стокгольма отдельно друг от друга.