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«МК»: Снайпер СВО ВС из РФ с позывным «Кот» рассказал о необъяснимых случаях на передовой

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«МК»: Снайпер СВО ВС из РФ с позывным «Кот» рассказал о необъяснимых случаях на передовой
В России / Военные новости
Фото из открытых источников

Российский снайпер с позывным "Кот" рассказал о разных необъяснимых случаях, которые происходили с ним и другими бойцами на передовой. Боец СВО отметил, что на фронте нет атеистов, каждый верит в Бога. При этом "Кот" заявил, что у всех солдат на передовой есть собственный талисман, который обязательно присутствует. В ином случае военнослужащий полностью потеряет уверенность в своих действиях.

По словам снайпера, у него есть небольшой подарок от девушки, который он носит с собой. Солдат утверждает, что на передовой у него появилась невероятная любовь к жизни, которую он не всегда ценил на гражданке. Поэтому армия меняет жизнь человека раз и навсегда, уверен "Кот".

23-летни боец также признался, что смерть проходила мимо него, причем не один раз:

Про себя Псалом 90 прочитал, со мной было все в порядке. Однажды пуля прилетела в пластину бронежилета, но не пробила. В спинной пластине «сидят» два осколка... Вот так перед выходом я помолился.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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