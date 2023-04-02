Ведущий Марат Башаров начал общение с лечащимся в больнице фигуристом Романом Костомаровым

Актер и телеведущий Марат Башаров рассказал о том, что в настоящее время он поддерживает общение с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым. Правда, общается он с фигуристом с помощью диктофона.

Во время интервью с журналистами артист заявил, что супруга прославленного спортсмена Оксана Домнина передает ему в больницу аудиозаписи Башарова и иных друзей.

«Конечно же, с Ромой мы друзья. С Оксаной тоже. Мы постоянно общаемся. Я как могу, поддерживаю связь. Мы наговариваем с друзьями на диктофон Роме сообщения. Оксана наши записи приносит и Ромка прослушивает их, улыбается», — сказал Башаров.

Киноактер, как и Роман Костомаров, принимал участие в известном телепроекте «Звезды на льду». Там он катался в паре с чемпионкой мира Оксаной Домниной, супругой спортсмена.