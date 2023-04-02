Влaдлен Тaтaрский – чем был известен погибший при взрыве в кaфе Петербурга военкор

Эпидемиологи предупреждают граждан о возможной вспышке бактериального менингита. Как рассказали специалисты, болезнь является крайне опасной.
В субботу, 1 апреля, в Екатеринбурге и иных городах Свердловской области начали запись детей в первые классы. Однако некоторые родители успели
Европейские исследователи проанализировали смертность от коронавируса в Британии на основе статистики и пришли к шокирующим выводам. Оказывается, 90%
Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) на своем концерте пошутил о Филиппе Киркорове в прозрачных колготках с головой ведущей Ольги Скабеевой в
Певцы и актеры, которые высказываются против проведения специальной военной операции, зачастую подвергаются осуждению российских властей и обычных
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Введенный талибами (запрещенная в РФ организация) запрет на выращивание мака на афганской земле приведет к катастрофическим последствиям, с которыми
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Мобильные центры по набору в ЧВК «Вагнер» начали работать по всей России. За ближайший месяц рекрутеры планируют посетить более 40 тыс. населенных