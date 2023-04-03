Daily Mail: Москва предупредила США о готовности противостоять «экзистенциальным угрозам»

На страницах британского издания Daily Mail был опубликован материал, в котором говорится, что российское внешнеполитическое ведомство представило обновленную концепцию внешней политики, пишет ИноСМИ. Так, Российская Федерация на фоне недружественных действий западных стран готова противостоять экзистенциальным угрозам. В Москве, как отмечает автор статьи, допустили поиск "баланса интересов" с Вашингтоном.

Обновленная концепция была представлена главой МИД Лавровым российскому лидеру Владимиру Путину. Выступая на заседании Совбеза, главный дипломат страны подчеркнул, что Москва может принимать и симметричные, и асимметричные меры в качестве ответа на недружественные шаги Запада. Он сообщил, что западные страны стараются реализовывать самые разные действия, чтобы максимально ослабить Российскую Федерацию.

В документе Соединенные Штаты рассматриваются как основная угроза международной стабильности. Кроме того, в нем сказано, что РФ стремится к "мирному сосуществованию". Отмечается, что Россия не собирается игнорировать "стратегическую стабильность" с американской стороной.