Daily Mail: Москва предупредила США о готовности противостоять «экзистенциальным угрозам»

Многие серьезные и авторитетные научные издания, в том числе российские, проливают свет на то, что вакцина от COVID-19 несет вред здоровью человека.
Эпидемиологи предупреждают граждан о возможной вспышке бактериального менингита. Как рассказали специалисты, болезнь является крайне опасной.
В субботу, 1 апреля, в Екатеринбурге и иных городах Свердловской области начали запись детей в первые классы. Однако некоторые родители успели
Эпидемиологи предупреждают граждан о возможной вспышке бактериального менингита. Как рассказали специалисты, болезнь является крайне опасной.
Певица МакSим (Марина Абросимова) заставила фанатов снова беспокоиться о своем состоянии здоровья. Странное поведение артистки, которое отмечалось во
В конце марта дочь Иосифа Пригожина призналась, что она неоднократно сталкивалась с домашним насилием. Как отметила наследница продюсера, молодой
Медики бьют тревогу, обращая внимание на молниеносное распространение сахарного диабета. Начинается болезнь с предиабетического состояния. Сперва
Введенный талибами (запрещенная в РФ организация) запрет на выращивание мака на афганской земле приведет к катастрофическим последствиям, с которыми
Дочь осужденного Алексея Москалева Мария должна жить в семье, констатировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он прокомментировал планы
В городе Петербурге ухудшилась эпидемиологическая ситуация с корью. Всего в городе Ленобласти было зафиксировано 74 случаев. Распространение болезни