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Daily Mail: Москва предупредила США о готовности противостоять «экзистенциальным угрозам»

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Daily Mail: Москва предупредила США о готовности противостоять «экзистенциальным угрозам»
Политика / В России
Фото из открытых источников

На страницах британского издания Daily Mail был опубликован материал, в котором говорится, что российское внешнеполитическое ведомство представило обновленную концепцию внешней политики, пишет ИноСМИ. Так, Российская Федерация на фоне недружественных действий западных стран готова противостоять экзистенциальным угрозам. В Москве, как отмечает автор статьи, допустили поиск "баланса интересов" с Вашингтоном.

Обновленная концепция была представлена главой МИД Лавровым российскому лидеру Владимиру Путину. Выступая на заседании Совбеза, главный дипломат страны подчеркнул, что Москва может принимать и симметричные, и асимметричные меры в качестве ответа на недружественные шаги Запада. Он сообщил, что западные страны стараются реализовывать самые разные действия, чтобы максимально ослабить Российскую Федерацию.

В документе Соединенные Штаты рассматриваются как основная угроза международной стабильности. Кроме того, в нем сказано, что РФ стремится к "мирному сосуществованию". Отмечается, что Россия не собирается игнорировать "стратегическую стабильность" с американской стороной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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