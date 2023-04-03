«Так сегодня прошел вечер в Бахмуте»: Пригожин рассказал о разговоре с Зеленским и Сырским

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Артемовске (Бахмуте). Шуточный рассказ бизнесмена в Telegram опубликовал военкор Александр Симонов.

Предприниматель отметил, что Зеленского сопровождал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. После взаимных приветствий бизнесмен поинтересовался, как у украинского лидера обстоят дела.

«Он говорит: "Вроде хорошо, *** (отлично). Единственная проблема, меня опять америкосы с техникой *** (обманули)". Я ему говорю: "Америкосы в любом случае тебя должны были *** (обмануть)"», – рассказал основатель ЧВК «Вагнер».

В ответ на встречный вопрос о делах, Пригожин отметил, что у него «тоже все в порядке». Однако основателя ЧВК «Вагнера» волновало состояние флангов.

«Мне главное, чтоб нас на флангах не подрезали. Это ты, говорит он (Зеленский), обратись к своим. Ну я (Пригожин), к своим обратился. Переговорили, договорились о новой встрече. Я его позвал в Бахмут. Он говорит, давай лучше у нас в Киеве встретимся. В общем, в итоге ни до чего не договорились, решили, что через какое-то время вместе в Варшаву поедем. Вот так сегодня прошел вечер в Бахмуте», – поделился Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнера» ранее заявил, что над администрацией Артемовска развивается российский триколор. Город «юридически взят», подразделения ВСУ сосредоточены в западных районах Бахмута, добавил Евгений Пригожин.