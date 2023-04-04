Yandex.RTB

Бужинский разъяснил, что потеряет Финляндия из-за членства в НАТО: «Накроется медным тазом»

Image 16+
Бужинский разъяснил, что потеряет Финляндия из-за членства в НАТО: «Накроется медным тазом»
Политика / В Мире
Фото из открытых источников

Хельсинки многого лишится из-за своего присоединения к Североатлантическому альянсу. Такого мнения придерживается генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, являющийся председателем совета Центра политических исследований России. В интервью "АиФ" он рассказал, что имеет в виду.

Финляндия стала полноправным членом западного военного блока. Бужинский отметил, что указанная страна отныне не является нейтральным государством. Москва и Хельсинки ранее имели серьезные совместные планы по сотрудничеству в арктическом регионе. И теперь все это, как сообщил эксперт, "накроется медным тазом". Кроме того, вступление Финляндии в НАТО негативно отразится и на экономических связях.

Бужинский подчеркнул, что финнам, имея в виду политику, особо никто не угрожал. Если же в Финляндии теперь решатся разместить на своей земле нечто опасное для Российской Федерации, то эта территория превратится в цель для ВС РФ. Специалист уверен, что через некоторое время альянс пополнится Швецией. Бужинский напомнил о недавнем заявлении генсека НАТО Столтенберга, который сказал, что при проигрыше Украины в конфликте с Россией никакого смысла ее присоединения к западному военному блоку не будет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Бужинский разъяснил, что потеряет Финляндия из-за членства в НАТО: «Накроется медным тазом»

Вчера, 22:23

Daily Mail: Москва предупредила США о готовности противостоять «экзистенциальным угрозам»

3-04-2023, 13:33

Ведущий Марат Башаров начал общение с лечащимся в больнице фигуристом Романом Костомаровым

2-04-2023, 18:00

Глава шведского МИД Билльстрём: Финляндия без Швеции не полностью вошла в Североатлантический альянс

1-04-2023, 18:23

КНР выступает против размещения ядерного оружия странами за границей

31-03-2023, 20:23

МК: экс-офицер Крапивник проинформировал о необходимости готовиться к большой войне ВС РФ с ВС НАТО

31-03-2023, 19:46

Капитан Ищенко предупредил о возможных ударах ВС Украины по Москве в День Победы 9 мая

30-03-2023, 19:58

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой

29-03-2023, 14:02

Экс-министр обороны ДНР Стрелков предупредил ВС РФ о угрозе прорыва ВС Украины фронта на юге

29-03-2023, 13:54

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии

29-03-2023, 10:18

&quot;ВЗГЛЯД&quot;: Распад НАТО начнется с Черногории сразу после выборов в начале апреля

28-03-2023, 23:33

СП: Румыния не хочет потакать прихотям НАТО по вопросам Украины

26-03-2023, 10:46

МК: ВКС РФ нашли вариант сорвать масштабное весеннее наступление войск ВС Украины

19-03-2023, 10:15

Генерал ВСУ Сырский заявил, что Украина пытается создать для армии России положение «цугцванга»

8-03-2023, 15:28

Байден уверен, что Россию нельзя победить на поле боя в Украине

5-03-2023, 17:51

Политологи объяснили, чем рискует губернатор Куйвашев, ответив главе ЧВК «Вагнер»

24-02-2023, 20:11

В Москве у партии "РОДИНА" - новая команда!

10-02-2023, 16:53

Политолог Марков прокомментировал заявления Орбана

1-02-2023, 14:28

Newsweek: Иран может получить от России вертолеты МИ-28 и КА-52

24-01-2023, 15:58

«НТВ» проинформировал о причине медлительности Запада в передаче боевых танков Leopard ВС Украины

22-01-2023, 20:01

Выяснили, зачем нужны вакцины от коронавируса COVID-19. И это – не профилактика болезни
  • 2-04-2023, 15:04

Выяснили, зачем нужны вакцины от коронавируса COVID-19. И это – не профилактика болезни

Многие серьезные и авторитетные научные издания, в том числе российские, проливают свет на то, что вакцина от COVID-19 несет вред здоровью человека.

МК: наблюдается высокая смертность среди привитых от коронавируса COVID-19 в Великобритании
  • 2-04-2023, 17:24

МК: наблюдается высокая смертность среди привитых от коронавируса COVID-19 в Великобритании

Европейские исследователи проанализировали смертность от коронавируса в Британии на основе статистики и пришли к шокирующим выводам. Оказывается, 90%

«ИноСМИ»: Такое состояние информирует о скором наступлении сахарного диабета
  • 3-04-2023, 11:32

«ИноСМИ»: Такое состояние информирует о скором наступлении сахарного диабета

Медики бьют тревогу, обращая внимание на молниеносное распространение сахарного диабета. Начинается болезнь с предиабетического состояния. Сперва

Опубликованы герои кинофильмов «Брат» и «Брат 2» через 25 лет после съёмок
  • Вчера, 09:37

Опубликованы герои кинофильмов «Брат» и «Брат 2» через 25 лет после съёмок

Кинофильмы "Брат" и "Брат 2" считаются легендарными. Эти фильмы отечественного кинематографа смотрел хоть раз каждый россиянин. Знаменитая дилогия с

Илья Резник отметил юбилей и проинформировал об общении с Народной артисткой Аллой Пугачевой
  • 3-04-2023, 18:25

Илья Резник отметил юбилей и проинформировал об общении с Народной артисткой Аллой Пугачевой

Илья Резник отмечает свой очередной юбилей. Прославленному поэту-песеннику исполняется 85 лет. К юбилейному шоу он подошел во всеоружии. Поэт вышел

28-летняя Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали под Петербург из-за проблем со здоровьем
  • 3-04-2023, 20:48

28-летняя Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали под Петербург из-за проблем со здоровьем

Последние несколько месяцев ходят тревожные слухи о плохом самочувствии Елизаветы Арзамасовой. Из-за этого 28-летняя актриса была вынуждена

Интересная информация
Врач-нарколог Галина Кульчицкая сообщила, как выявить симптомы алкоголизма
  • 3-04-2023, 19:09

Врач-нарколог Галина Кульчицкая сообщила, как выявить симптомы алкоголизма

Нарколог Галина Кульчицкая отмечает, если алкоголь человеку мешает в любой области жизни, это может являться поводом для консультации у специалиста.

В деле об убийстве в Петербурге военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след
  • 3-04-2023, 21:48

В деле об убийстве в Петербурге военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след

В деле о смерти в результате теракта в Петербурге блогера и военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след. Как сообщается, предполагаемая

В «E1» рассказали, чем россиянам опасны «уколы молодости и здоровья» на основе плаценты
  • 3-04-2023, 11:24

В «E1» рассказали, чем россиянам опасны «уколы молодости и здоровья» на основе плаценты

Введение плацентарных препаратов, так называемых «уколов молодости и здоровья», могут представлять смертельную опасность. Об этом рассказала

Пожелавший пораньше уйти домой работник атомной подлодки нанес ущерб на 720 млн долларов
  • Вчера, 18:58

Пожелавший пораньше уйти домой работник атомной подлодки нанес ущерб на 720 млн долларов

В Соединенных Штатах работник атомной подлодки пожелал раньше положенного времени отправиться домой, в результате нанес ущерб на приличную сумму.