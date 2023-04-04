Бужинский разъяснил, что потеряет Финляндия из-за членства в НАТО: «Накроется медным тазом»

Хельсинки многого лишится из-за своего присоединения к Североатлантическому альянсу. Такого мнения придерживается генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, являющийся председателем совета Центра политических исследований России. В интервью "АиФ" он рассказал, что имеет в виду.

Финляндия стала полноправным членом западного военного блока. Бужинский отметил, что указанная страна отныне не является нейтральным государством. Москва и Хельсинки ранее имели серьезные совместные планы по сотрудничеству в арктическом регионе. И теперь все это, как сообщил эксперт, "накроется медным тазом". Кроме того, вступление Финляндии в НАТО негативно отразится и на экономических связях.

Бужинский подчеркнул, что финнам, имея в виду политику, особо никто не угрожал. Если же в Финляндии теперь решатся разместить на своей земле нечто опасное для Российской Федерации, то эта территория превратится в цель для ВС РФ. Специалист уверен, что через некоторое время альянс пополнится Швецией. Бужинский напомнил о недавнем заявлении генсека НАТО Столтенберга, который сказал, что при проигрыше Украины в конфликте с Россией никакого смысла ее присоединения к западному военному блоку не будет.