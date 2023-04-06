Nature Communications: в эпоху «Земли-снежка» могли существовать свободные ото льда оазисы

Китайские ученые призвали иначе взглянуть на гипотезу "Земля-снежок". Сотрудники Университета геонаук Китая предположили, что ранее на планете могли быть лишенные ледников оазисы. Соответствующий материал появился на страницах журнала Nature Communications, пишет "Лента.ру".

Классическая гипотеза "Земля-снежок" гласит, что на всей территории нашей планеты свыше 600 млн лет назад наблюдался лед. При этом ученые из Поднебесной полагают, что покров льда мог быть не сплошным. По их мнению, в те далекие времена возникали свободные ото льда участки, которые можно рассматривать в качестве "инкубаторов" для развития живых организмов.

Речь идет о так называемых оазисах, которые могли находиться намного севернее, нежели специалисты полагали ранее. Ученым удалось выявить в формации Нантуо на юге КНР тонкий слой черного сланца, который порядка 650 млн лет назад должен был находиться под водой. Исследователи установили, что в океан попадал кислород, а живые организмы производили азот. В Китае считают, что на планете могли существовать в том числе неоднородные участки суши и моря в более северных и более южных широтах, которые в конце ледникового периода помогли быстро восстановить биосферу.