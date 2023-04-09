RV: в Артёмовске продолжаются ожесточенные бои, ВСУ пока ещё не сломлены

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают зачищать Артемовск (Бахмут). Однако ВСУ пока что не планируют сдавать город. Они всеми силами пробуют его отстоять.

В Сети вчера вечером и сегодня стала появляться информация о том, что Вооруженные Силы Украины начинают понемногу сдавать Артемовск. Но, исходя из данных некоторых источника, такие новости являются преждевременными, сообщает "Русская весна".

По словам военных корреспондентов, вооруженные силы РФ проводят зачистку города от украинских военнослужащих, но ВСУшники на самом деле не планируют отступать.

"ВСУ еще контролируют один квартал высоток, размещенный на западе улицы Василия Першина", — пишет военный корреспондент Газиев.