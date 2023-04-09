«Военная хроника»: почему ВС Украины не отступают из Артемовска

Несмотря на продвижение ЧВК «Вагнер», ВСУ не покидают город, продолжая медленно отступать. Сейчас они отошли на западный рубеж, который готовился к ведению оборонительных действий. Поэтому там есть серьезные рубежи для сдерживания наступления ВС РФ. По сведениям «Военной Хроники», быстрый прорыв ЧВК в центр командованием ВСУ рассматривался, поэтому к этому они оказались готовы.

Главная причина, почему украинские бойцы не отступают — тяжелое положение ВСУ на рубеже Артемовска, который для отступления нужно контролировать. Часть ВСУ вынужденна идти по асфальтированным трассам, которые ведут из Бахмута, но тогда неминуемо попадут под обстрел «Вагнер».

Контроль над асфальтированными трассами со стороны российских бойцов и невозможность отступать по проселочным и прочим неподготовленным дорогам для прохода техники из-за погодных условий мешает ВСУ покинуть Артемовск. Состояние дорог улучшится в конце апреля и начале мая, когда не будет дождей и они будут представлять собой подходящий ландшафт для передвижения техники.