МК: певица из РФ Алла Пугачёва может вернутся в Россию и выступить за один миллион евро

Продюсер Сергей Лавров назвал гонорар, за который Пугачева, отмечающая сегодня день рождения, согласится выступать в РФ. Отсутствие артистки на сцене говорит о том, что олигархи не готовы платить такую высокую цену, пишет МК.

По словам Лаврова, Примадонна всегда уважала деньги. Если ей предложат круглую сумму денег с несколькими нулями, она забудет о принципах. Алла Борисовна до начала спецоперации на Украине была готова выступать за 300 тысяч евро. На сегодняшний день артистка не согласится куда-либо лететь с концертом за такие деньги. По всей видимости, ей нужно предлагать один млн евро. Но никто не готов столько платить, поэтому звезда и сидит дома.

А вот ее молодой муж Максим Галкин (признан иноагентом) ведет себя скромнее. Он довольствуется сольными выступлениями. За один концерт пародист получает примерно 2 млн рублей.