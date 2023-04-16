Накануне Алла Пугачева отметила 74 день рождения. Довольно долго народная артистка занимала на российской эстраде самое главное место. После эмиграции в Израиль многие критики и продюсеры задумались, кто может занять место Примадонны.

По мнению Льва Лещенко, роль королевы российской эстрады может достаться певице Полине Гагариной, которая, по его мнению, пробует себя в разных жанрах. С ним полностью согласен Владимир Винокур.

А вот музыкальные критики Павел Рудченко и Сергей Соседов высказались, что возможной преемницей Аллы Борисовной может стать Лариса Долина, которая достойна стать королевой отечественной сцены, так как ведет активную творческую жизнь и сотрудничает с молодежью.

Певица Наталья Гулькина заявила, что незаменимых людей не бывает. Как считает артистка, сейчас есть много достойных певиц. Что касается самой Примадонны, то она долгое время оставалась на пьедестале лишь благодаря покровителям среди представителей власти.

Также не исключено, что место на эстраде покинувшей РФ Аллы Борисовной могут занять Вика Цыганова или Ольга Кормухина, которые не только поддержали СВО, а регулярно посещают Украину с гуманитарной миссией.