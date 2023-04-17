Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ

Юлия Финогенова высказала несогласие с предложением наказывать граждан РФ за хранение наличных более 1 миллиона рублей. По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова, такая идея является нереальной и несостоятельной.

Финогенова уверена, что россияне имеют право хранить сбережения в любой форме. Как отмечает эксперт, введение контрольных мер может нарушать права человека и вызывать недовольство у общественности.

Также специалист негативно высказалась по поводу инициативы Анатолия Вассермана о внесении в Уголовный кодекс поправок и создания новой статьи 187.1, которая требует, чтобы налоговые резиденты, у которых есть наличные в валюте и рублях на сумму более одного миллиона рублей, об этом сообщали в налоговые органы в течение недели, объяснив, откуда у них появились деньги.