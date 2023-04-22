Шайе обозначил позицию Китая

Руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лю Шайе выступил с заявлением о политике западных государств по отношению к Российской Федерации и об отношении к ней со стороны политического руководства Китая. Он отметил, что политическое руководство западных государств стремится оказать давление на Российскую Федерацию.

Он заявил, что Китай поддерживается совсем другого курса и не намерен поддерживать западные государства в этом курсе и присоединяться к давлению на РФ. Он отметил, что внешнее давление на какое-либо государство не следует применять в международной политике.