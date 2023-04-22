Шайе обозначил позицию Китая

Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет
Наркотрафик, который хлынул в РФ из Афганистана, был признан угрозой национальной безопасности нашей страны. По мнению экспертов, разворачивается
Прошедший в Санкт-Петербурге опрос за отставку губернатора Александра Беглова показал высокий уровень недовольства жителей города работой
Сергей Светлаков высказал свое мнение по поводу нового шоу коллеги и друга Павла Воли. Но при этом шоумен категорически отказался сравнивать эту
Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) опубликовал в Сети видеоролик, где они с Аллой Пугачевой провожают Гарри и Лизу в школу Израиля. Артистка
55-летний Владимир Пресняков на три года старше своего товарищ Андрея Григорьева-Аполлонова. Выяснилось, что кроме приятельских отношений артистов
Украинские военнослужащие пожаловались на то, что они ожидали от поставленной НАТО техники намного большего. Также ВСУ опубликовали кадры
Рекруты ЧВК «Вагнер» продолжает работу на базе спортивного центра в Сургуте, об этом сообщает издание «ПолитАналитика». Специалисты компании готовы
Политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки о решении по замороженным
В Буграх местные жители столкнулись с подозрительным устройством. Информация об инциденте поступила в 12:23. Непонятный предмет был найден близ дома