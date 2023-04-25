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В Университете Джона Хопкинса разработали лекарственный гель, убивающий 100% раковых опухолей в мозге

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В Университете Джона Хопкинса разработали лекарственный гель, убивающий 100% раковых опухолей в мозге
Наука и техника
Фото из открытых источников
Ученые из Университета Джона Хопкинса ( Johns Hopkins University) разработали новый лекарственный гель, убивающий до 100% раковых опухолей головного мозга. Статья была опубликована в научном журнале PNAS.


Проведенное на мышах изучение показало, что сочетание хирургического вмешательства и нового геля уничтожает 100% раковых опухолей головного мозга. Речь идет о лекарственном растворе Паклитаксел, который используют для лечения раковых клеток многих типов.
Ученые говорят, что их гель можно применять в хирургии для того, чтобы заполнить пространства оставшейся опухоли и полностью  ее уничтожить. Мыши, перенесшие операцию с последующем применением геля, выжили. Как оказалось, средство помогло настроить  иммунную систему грызунов против глиобластомы. Затем деятели продолжили свой эксперимент, они ввели новые опухоли мышам, перенесшим до этого операцию. В итоге грызуны самостоятельно боролись с новообразованием.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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