В Ярославской области провален национальный проект «Здравоохранение»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провалил национальный проект «Здравоохранение». Об этом свидетельствуют результаты выполнения программы по итогам 2022 года.

СМИ сообщили, что продолжительность жизни в Ярославской области меньше, чем в среднем по другим регионам, примерно на полтора года. Низкий уровень продолжительности жизни, вероятно, вызван провалом национального проекта «Здравоохранение».

В ходе своего отчета, представленного перед депутатами областной Думы, губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил увеличение продолжительности жизни в регионе на 2,5 года. Так, в 2022 году показатель достиг отметки в 71,6 лет. Он также подчеркнул улучшение качества местной системы здравоохранения.

В то же время заместитель председателя правительства России по социальной политике Татьяна Голикова объявила о росте показателя ожидаемой продолжительности жизни в России до 73,3 года, что превышает продолжительность жизни в Ярославской области на полтора года.

Такое отставание от средних показателей по России может быть связано с провалом проекта «Здравоохранение» в Ярославской области. По итогам минувшего 2022 года программа была исполнена лишь на 82,31%, а регион занял 74 место из 85 в рейтинге выполнения программы по всей стране.

Более того, Евраев, по всей видимости, намерен оставить регион в аутсайдерах по стране. На это указывают результаты выполнения национального проекта «Здравоохранение» в январе 2023 года. Реализация программы по-прежнему проседает – из 2,712 млрд рублей потрачено всего 24,39 млн рублей. Это всего лишь 0,9% (при 1,46% по федеральному округу и 1,63% по стране).

Стоит также отметить, что, помимо национального проекта «Здравоохранение», в Ярославской области также наблюдаются проблемы и с реализацией других программ. Так, например, в прошлом году финансирования не получили такие важные проекты, как «Развитие детского здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и другие.

СМИ сообщали, что руководство Ярославской области раскритиковали за грязные воздух и воду в регионе.